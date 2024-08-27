شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ32، الذى يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فى تسجيل الراغبين فى المشاركة بالمسابقة المصاحبة لفعاليات المهرجان الذى يديره الدكتور خالد داغر ويقام فى الفترة من 11 حتى 24 أكتوبر المقبل وذلك من خلال موقعها الإلكترونى.

وصرح الدكتور خالد داغر مدير المهرجان والمؤتمر أن مسابقة هذا العام تشمل أربعة أقسام وتقام منافساتها بآليات مستحدثة تهدف إلى تيسير المشاركة للراغبين من مصر ومختلف الدول وضماناً لتوفير فرص متساوية للجميع، مع إتاحة الفرصة للراغبين فى المشاركة من ذوي الهمم.

وأضاف داغر: "بداية المرحلة التمهيدية لاختيار المشاركين المؤهلين للمسابقة تضم 4 أقسام أولا: مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب للفئة العمرية من17 إلى 40 عاماً، ويؤدى المتسابق فى المرحلة الأولى أحد الأعمال الغنائية لـ سيد درويش وأغنية من أختياره ومع نهاية المسابقة يحصل الفائز الأول على جائزه قدرها 50.000 جنيه، والثانى 54.000 جنيه والثالث 40.000 جنيه.

القسم الثاني.. مسابقة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال وتم تخصيصها للأطفال من سن 6 إلى 16 عاماً، حيث يُطلب من المتسابق فى المرحلة الأولى آداء أحد الأعمال الغنائية لـ سيد درويش إلى جانب أغنية من اختياره ويحصل الفائز مع نهاية المسابقة الأول على مبلغ 35.000 جنيه، والفائز الثاني على مبلغ 30.000 ألف جنيه، والفائز الثالث على مبلغ 25.000 ألف جنيه.

القسم الثالث.. مسابقة عبده داغر للإرتجال فى العزف على آلات التخت العربى (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو) وتستهدف العازفين على الآلات المذكورة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاماً، حيث يُطلب منهم في التصفية التمهيدية تقديم أداء حر وارتجالى للآلة المشاركة ويحصل الفائز الأول مع نهاية المسابقة على مبلغ 50.000 جنيه، والفائز الثاني على 45.000 جنيه، الفائز الثالث على 40.000 جنيه.

أما مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالى فهى متاحه لجميع الأعمار، حيث يقدم المتسابق توزيعا أوركستراليا لأحد أعمال سيد درويش ويحصل الفائز فى هذه المسابقة على مبلغ 100.000 جنيه.