شكرا لقرائتكم خبر عن دينا أمين: إقبال كبير على ورش مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت لجنة الورش بـ مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، طلبات كثيرة للمشاركة فى الورش التى تقام فى الدورة الجديدة المقرر انطلاقها يوم 1 سبتمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقالت د. دينا أمين مدير المهرجان ورئيس لجنة الورش إنها شهدت إقبالا كبيرا، حيث تخطت طلبات المشاركة في الورش المجانية التي يقدمها المهرجان هذا العام، أكثر من 1859 طلبا، وتقوم اللجنة حاليا بفحص الطلبات على أن تختار المشاركين وفقا للأعداد المحددة لكل ورشة، وقواعد الاختيار على أن يتم التواصل مع المقبولين.

ويشهد مهرجان مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ31، إقامة 6 ورش فنية، هي ورشة "الحركة وتشابك الجسد" ويقدمها جاستن دي ييجر من (هولندا)، وورشة "مسرح الابتكار الجماعي" وتقدمها أولجا بوزلي من (اليونان)، وورشة "السينوغرافيا واقعًا وخيالًا" وتقدمها شادية زيتون من لبنان، وورشة "مسرح إعادة الحكي: التمثيل التجسيدي" وتقدمها داليا صبور من (مصر)، وورشة "تعريفية بطريقة عمل ميخائيل تشيخوف/ الممثل والمخرج/ مع الممثل" يقدمها عجاج سليم من (سوريا)، وورشة "الانغماس الدرامي" ويقدمها رافاييل بينيتو من (إسبانيا).

بالإضافة لـ3 دورات تفاعلية (ماستر كلاس) هي.. "من المعبد إلى المسرح.. ماستر كلاس في تتبع أصول المسرح المصري" يقدمها عمر المعتز بالله من (مصر)، وماستر كلاس "السياسة الثقافية" تقدمها مايكه ليتاو من (ألمانيا)، وماستر كلاس "نقاش مع الراقص ومصمم الرقصات فرناندو ميلو من (البرازيل)".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.