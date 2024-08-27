شكرا لقرائتكم خبر عن فرقتا مطروح للفنون الشعبية وأوبرا عربى للأطفال فى مهرجان العلمين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين عروضا مميزة لأنشطة وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدم اليوم الثلاثاء فرقة مطروح للفنون الشعبية وفرقة أوبرا عربى للأطفال عروضًا متنوعة، وتستضيف المدينة الساحلية خلال الأسبوع الأخير باقة متنوعة من فرق الفنون الشعبية التابعة للوزارة من مختلف محافظات مصر.

وكانت قد بدأت الفعاليات يوم السبت 24 أغسطس بعرض مبهر من فرقتى سوهاج للفنون الشعبية وأطفال الشاطبى، ويختتم المهرجان فى الفترة من الخميس إلى السبت بعروض مشتركة بين فرق الشرقية ومطروح للفنون الشعبية، وأطفال الشاطبى، وأوبرا عربى للأطفال حيث تقدم الفرق عروضًا فنية متنوعة تعكس التراث المصرى الأصيل.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

فرقة مطروح للفنون الشعبية