شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عمر افندي الحلقة 8 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير عن الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل عمر افندي الحلقة 8 بطولة النجم أحمد حاتم، بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل على مدار الأيام الماضية، ومنذ انطلاقه على قناة on.

حيث يعرض مسلسل عمر افندي الحلقة 8 في تمام الساعة 7 ونصف مساء على شاشة قناة on، ويعاد عرض الحلقة 1:15 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11 صباحا.

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض فيلم الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الدينى والإلحاد التى تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.