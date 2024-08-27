شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تكسب الرهان بالمواهب الجديدة ودعم الشباب فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة تنوعا كبيرا فى تقديم المواهب الغنائية بالتعاون مع الشركة المتحدة، مما يدل على فكرة دعم مهرجان العلمين والحرص على تقديم أصوات مميزة للمواطن المصرى وإبراز كل المواهب.

البداية مع ظهور المطرب تووليت، حيث شارك فى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث ارتدى قناعا مختلفا عن القناع الذى اعتاد الجمهور عليه بحفله قبل صعود فريق كايروكى، وقدم تووليت باقة متنوعة من أغانيه من ألبومه الجديد كوكتيل، ووجه المطرب الصاعد تووليت، الشكر للجمهور على دعمه.

كما وجه المطرب الصاعد تووليت الشكر للجمهور على دعمه فى بدايته بحفله فى مهرجان العلمين الجديدة قبل صعود فريق كايروكى، وقال: "شكرا على دعمكم وشكرا لأهلى، لولاكم ما كنتش هقف هنا وبشكر حبيبتى على دعمها وفرقتي".

وكانت فرقة المصريين من الأحداث المهمة أيضا فى مهرجان العلمين الجديدة وذلك بلمسات الموسيقار الكبير هانى شنودة الذى أضاف عليها فكر موسيقى مختلف، حيث إن نجاح الفرقة وأغنياتها وموسيقاها فى أن تعيش حتى الآن يعود للأفكار التى تقدمها الفرقة، وكان للفرقة خط سير مختلف عن باقى الأفكار الغنائية والموسيقية التى تقدم.

وتضم الفرقة حاليا 6 أشخاص منهم 3 مطربين و2 عازفين ودرامرز، وكلهم من جيل الشباب ولديهم خبرة كبيرة في مجال المزيكا

وتأسست فرقة المصريين على يد هاني شنودة، وتحسين يلمظ، وهاني الأزهرى، وحقّقت نجاحًا كبيرًا بموسيقاها الرائعة، وكلماتها البسيطة، وتميز أصوات مطربيها ومطرباتها، إلا أن الفرقة توقفت عن العمل عام 1988، ومن أبرز أغاني الفرقة ماشية السنيورة وماتحسبوش يا بنات ولما كان البحر أزرق.

ننتقل إلى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، والذى أحياه عدد من نجوم الطرب منهم الفنان على الحجار وهانى شاكر وهشام عباس ولؤى ونسمة مجوب ودينا الوديدى، وتألق من خلاله مجموعة من المواهب الغنائية المتميزة على رأسهم المطربة ايمان عبد الغنى التي قدمت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وغنت من خلاله باقة كبيرة من أغاني الزمن الجميل لكبار المطربين، منها أما براوة وعيون القلب وبتونس بيك ومن حبي فيك يا جاري وسهر الليالى وإن راح منك يا عين وحارة السقايين وألف ليلة وليلة.

كما شاركت المطربة شيماء يسري بأغنية بنت وولد مع النجم علي الحجار خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، وسط تفاعل كبير من الجمهور.