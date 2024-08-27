نيكي ميناج دمّرت حياة معجب بها… والأخير يقاضيها

تواجه نيكي ميناج دعوى قضائيّة بقيمة خمسة ملايين دولار رفعها أحد المعجبين بها السّابقين، تامير بيك، الذي يدعي أن مغنّية الرّاب أضرّت بسمعته، ممّا أدّى إلى خسارته مبالغ ماليّة كبيرة.

يزعم “بيك” أنّ المشكلة بدأت خلال ما وصفه بـ “قطار الكراهية عند نيكي” في عام ٢٠١٧، وهي الفترة التي اتّهمت فيها ميناج بعض معجبيها بأنّهم جواسيس يحاولون تخريب حياتها المهنيّة.

وفقًا للشّكوى، انتقدت مغنّية الرّاب علنًا “بيك” خلال جلسة بثّ مباشر على إنستغرام، والتي حضرها أكثر من ١٠٠ ألف مشاهد، مما يمثّل بداية مشاكله.

يدّعي “بيك” أيضًا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع في Super Bowl في عام ٢٠٢٠، تعرّض لهجوم جسدي من قبل زوج ميناج، كينيث بيتي. وبحسب ما ورد، أدّت هذه الحوادث، بالإضافة إلى استخدام ميناج المزعوم لمنصّات التّواصل الاجتماعيّ وقنوات البثّ الخاصّة بها للسّخرية منه، إلى تحويل قاعدتها الجماهيريّة ضدّ “بيك”. ويدّعي أنّ هذا أدّى إلى عواقب عاطفيّة وماليّة شديدة.

وذكر موقع TMZ أنّذ “بيك” رفع دعوى قضائيّة في المحكمة العليا في لوس أنجلوس، متّهمًا ميناج بالتّشهير. في إحدى الحالات، زُعم أنّ ميناج شكّكت في اتّزانه العقليّ.

في جلسة أخرى، زُعم أنّها أشارت ضمنًا إلى أنّ “بيك” كان يعيش على الرّعاية الاجتماعيّة.

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ولم تعلّق ميناج بشكل مباشر على الدّعوى القضائيّة بعد، لكن محاميها جود بورستين ردّ على المدّعي العام، مشيرًا إلى أن “بيك” كان يضايق ميناج على وسائل التّواصل الاجتماعيّ منذ سنوات.

وقال بورستين لـTMZ: “لقد تحوّل الآن إلى السّعي لزعزعتها ماليًّا من خلال مهاجمة كاذبة بشكل واضح وادّعاءات تافهة من النّاحية القانونيّة”. وحذّر المحامي من أن “بيك” سيندم على أفعاله عندما يُجبر على دفع الرّسوم القانونيّة لميناج بموجب قانون كاليفورنيا.