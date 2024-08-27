البحر الأحمر السينمائي يواصل مشاركته عالميًا من خلال ستة أفلام في مهرجان البندقية

تواصل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حضورها ومشاركتها في المهرجانات الدولية، وهذه المرة في الدورة الواحدة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي بين ٢٨ آب/أغسطس و٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك عبر ستة أفلام حظيت بدعم صندوق البحر الأحمر.

وتشمل قائمة الأفلام المشاركة: فيلم “عائشة” للمخرج التونسي مهدي البرصاوي والذي سيُعرض ضمن قسم “أوريزّونتي” المرموق. وكان الفيلم قد حصد جائزة سوق البحر الأحمر في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. أما فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” لمخرجه المصري خالد منصور، فسيُعرض ضمن “أوريزّونتي إكسترا” في إنجاز جديد للسينما المصرية التي تعود اليوم إلى منافسات مهرجان البندقية بعد عشر سنوات من الانقطاع. يُذكر أن الفيلم هو أيضاً أحد الأفلام المختارة ضمن برنامج “اللودج” التابع لمعامل البحر الأحمر لعام ٢٠٢١، كما حظي بدعم صندوق البحر الأحمر لعام ٢٠٢٣

. أما فيلمي “عائشة لا تستطيع الطيران” للمخرج المصري مراد مصطفى و”حتى بالعتمة بشوفك” للمخرج اللبناني نديم تابت، فسيتمّ عرضهما ضمن مبادرة “فاينل كت” التي تدعمها المؤسسة للعام الثالث على التوالي، عبر جائزة مالية قدرها خمسة آلاف يورو تُمنح للفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج. وإلى جانب تلك الأفلام المميزة، سيُعرض فيلم “سودان يا غالي” للمخرجة التونسية الفرنسية هند المدب ومن شمال شرق آسيا فيلم “قتل حصان منغولي” للمخرجة الصينية شياوشوان جيانغ، ضمن قسم “جورنات دجلي أوتوري”.

وعلى هامش مهرجان البندقية السينمائي، تواصل مؤسسة البحر الأحمر للعام الرابع على التوالي دعمها لحفل “أمفار” الخيري، بقيادة جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة في الصناعة السينمائية، من بينهم: أكيلي بوريولي، ويليم دافو، ماتيو فانتاشيوتي، أليخاندرا غيري، أندريه جيلوت، هاري غوودوينز، تي رايان غرينوالت، لوسيان لافيسكونت، جوليان لينون، توني مانسيلا، كيفين مكلاتشي، كاثرين أوهارا، فين روبرتي، كارولين شوفيله، ديفيد تايت، أمير أوريار، وجون واتس.

وتعليقاً على هذه المشاركة الواسعة، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا راشد الراشد: “إن المؤسسة فخورة بدعمها ستة أفلام استطاعت الوصول إلى مهرجان دولي عريق مثل مهرجان البندقية السينمائي، ما يجسّد قوة وأهمية السينما التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا”، مشيرة إلى حرص المؤسسة على الاستمرار في دورها الداعم للإبداع والتنوّع الفكري والثقافي، لا سيما وأنها توسّعت هذا العام نحو آسيا عبر الدعم الذي قدمته للمخرجة الصينية شياوشوان جيانغ. من جهة أخرى، نوّهت الراشد إلى أهمية استمرار الشراكة مع برنامج “فاينل كت” التي أثمرت حتى الآن عن مشروعين سينمائيين مبدعين لصنّاع أفلام موهوبين من جميع أنحاء المنطقة.

يُذكر أن “فاينل كت” التي تدعمها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي على هامش مهرجان البندقية السينمائي، هي مبادرة تطويرية تقدم منذ العام ٢٠١٣، دعماً ملموساً للأفلام من قارّة أفريقيا، ومن خمس دول من الشرق الأوسط: العراق، لبنان، فلسطين، وسوريا. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج “جسر البندقية للإنتاج”؛ أحد برامج مهرجان البندقية السينمائي، بإشراف ألبرتو باربيرا وتنظيم لا بينالي دي فينيسيا. يتيح البرنامج الفرصة لتقديم الأفلام التي لا تزال قيد الإنتاج إلى محترفي السينما الدوليين، لتسهيل مرحلة ما بعد الإنتاج والوصول إلى أسواق الأفلام الدولية بسلاسة.

يمتدّ البرنامج لثلاثة أيام من الأنشطة والفعاليات بين ١ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤، في ليدو البندقية خلال الدورة الواحدة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام أمام نخبة من المنتجين والموزّعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية.

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تجدر الإشارة إلى أن صندوق البحر الأحمر السينمائي دعم منذ تأسيسه عام ٢٠٢١

أكثر من ٢٥٠ مشروعاً سينمائياً من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات لدعم رواية القصص وصناعة السينما في المنطقة.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ستنطلق في جدة بين ٥ و١٤ ديسمبر ٢٠٢٤.