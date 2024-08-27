تامر عاشور يروج لحفلته في بور سعيد: "مبسوط إني هقابلكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا، من المقرر إقامته بمحافظة بور سعيد، يوم 30 أغسطس الموافق يوم الجمعة المقبل.

ونشر عاشور، بوستر الحفل على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أهل بور سعيد، بمسي عليكم متأخر أو بصبّح عليكم، وبقولكم إن شاء الله هكون معاكم يوم الجمعة ٣٠ اغسطس، في بورتو سعيد في حفلة هنسهر فيها براحتنا ونغني كل اللي عايزينه، مبسوط جدًا إني هقابلكم ".

يذكر أن الفنان تامر عاشور، طرح قبل أيام أحدث أعماله الغنائية "وداع وداع"، عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، وصقر ومصطفى نصر.

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