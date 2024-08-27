بالصور.. منة فضالي بـ "كاش مايوه" في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها، صورًا جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت مرتدية "كاش مايوه" وبدون مكياج.

ونشرت منة، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة ليست طويلة لتجرب كل شيء، ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا علمنا أنها تستحق".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "كل مرة بتحلي عن المرة اللي قبلها، بتجنني بدون مكياج ماشاء الله، أنتي حبي من الصغر، جميلة أوي وكلك أنوثة، قمر".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، وأيضا مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

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