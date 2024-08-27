"عشت حالة بشعة".. مروة عبد المنعم تثير الجدل بعد حديثها عن الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة مروة عبد المنعم خلال الساعات الماضية، "تريند" محرك البحث جوجل، بعد أن كشفت عن سبب خلع ابنتها "حور" الحجاب رغم إيمانها به.

وقالت مروة خلال لقائها في برنامج "بودكاست": "أنا مؤمنة بالحجاب رغم كوني غير محجبة، ولكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب".

وأوضحت مروة عبد المنعم: "يوم ما أنزل القبر سيكون سؤالي عن الصلاة والناس فاهمة الدين غلط، وفاهمين الدين مظهر وليس جوهر، وأنا عشت حالة بشعة من التنمر في موضوع حجاب بنتي، إزاي هي تتحجب وأنا أمها غير محجبة، يبقى أنا الشيطان الرجيم".

من جانب آخر، شاركت الفنانة مروة عبد المنعم، في بطولة مسلسل "بقينا اتنين"، مع النجمة رانيا يوسف، و النجم شريف منير.

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