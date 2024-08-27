"مولودة مرمية في الشارع"..الفنانة جوري بكر تكشف عن موقف إنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة جوري بكر عن موقف إنساني، إذ عثرت على مولوده مع والدتها في أحد الشوارع.

ونشرت جوري بكر صورة الطفلة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: أمها لسة والداها ومرمية عندي في الشارع جوزها رماها، والبنت غرقانة في التويلت ومش عارفة تعمل إيه، وتروح فين".

وأضافت: " أنا نضفت الطفلة بس مش عارفة أعمل إيه، للأسف مش هقدر أخليهم".

من جانب آخر، كانت جوري بكر، أعلنت مؤخرا عودتها لطليقها بعد انفصالهما في مايو الماضي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمنى للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وشاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ومحمود البزاوي، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، وإخراج نادين خان.

اقرأ أيضًا:

راغب علامة يرد على الهجوم: "يا جبل ما يهزك ريح"

بالصور- أحدث ظهور لـ عبير صبري والجمهور يغازلها