تعرف على نتيجة التحقيق مع شاكوش في نقابة المهن الموسيقية بعد الاعتذار للشعب التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

خضع مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، للتحقيق عصر اليوم الثلاثاء في نقابة المهن الموسيقية المصرية .

أحمد أبو المجد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" حسن شاكوش حضر إلى مقرالنقابة، تنفيذا لقرار إحالته للتحقيق، و مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، الذي صدر من النقيب الفنان مصطفى كامل".

وتابع،:" قدم حسن شكوش، اعتذاره إلى مجلس النقابة، وتم حفظ التحقيق، ورفع الإيقاف عنه".

مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، ظهر في مقطع فيديو، وهو يقول، "مساء الخير علينا وعليكم وعلى شعب تونس الكريم، أنا باعمل الفيديو ده بناء على اللايف اللي صدر مني الأيام اللي فاتت واتقال إني بجرح في الشعب التونسي".

وتابع، :"أنا ماقدرش أجرح في الشعب التونسي دول أهلي وناسي ومعروف تونس الخضراء والفن الجميل، أصحابي التوانسة المقربين ليا عارفين حسن بيحب تونس قد إيه، وأول ما بيقولوا ليا في حفلة في تونس باخد شنطتي وباجري، لأني أنا بحب البلد دي، ويا ريت ما حدش يكون فهمني غلط من الفيديو اللي فات وإني بسيء للشعب التونسي، لأني مقدرش اعمل كده، لأن دي بلدي الثانية"

شاكوش، أكمل.:" وأنا بعتذر للشعب التونسي بالكامل، وما اقدرش أجرح أي حد فيكم، وانتم عارفين حسن بيحبكم قد إيه، وياريت تقبلوا اعتذاري".

نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق على الفيديو، وقال:"الاعتذار مقبول، وأتوجه بالشكر إلى نقابة المهن الموسيقية و الصديق الفنان النقيب مصطفى كامل، وكل مجلس الإدارة الموقر".