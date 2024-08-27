شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية عريس البحر من الفلكور الشعبى اليوم بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الثلاثاء مسرحية "عريس البحر" على مسرح "يو" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وتدور أحداث المسرحية حول موال عن مسعود ووجيدة، وذلك فى إطار غنائى، وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشان فى صعيد مصر، وتكون تلك المشاجرة سببها الميراث الذى تركه أبوهما قبل وفاته، ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية وما يدور فى العقول، لنجد أنفسنا أمام متناقضات الخير والشر، والفرح والحزن، والفراق واللقاء.

مسرحية عريس البحر من أشعار أحمد شاهين، موسيقي وألحان محمد الصاوي، استعراضات شيرين حجازي، دراماتورج محمد عادل، ديكور حمدي طلبة، إضاءة أبو بكر الشريف، وغناء الفنانة فاطمة محمد علي، ومن إخراج وليد طلعت.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.