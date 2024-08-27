شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى تعلن وفاة والدتها وشقيقتها أليسون فى نفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع PEOPLE وفاة والدة المغنية العالمية ماريا كارى باتريشيا وشقيقتها أليسون فى نفس اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كشفت كارى الحائزة على جائزة جرامى، 55 عامًا، فى بيان "لقد تحطم قلبى لأننى فقدت والدتى فى عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وللأسف، فى منعطف مأساوى للأحداث، فقدت أختى حياتها فى نفس اليوم".

وأضافت ماريا فى البيان:"أشعر بالامتنان لأننى تمكنت من قضاء الأسبوع الماضى مع والدتى قبل وفاتها، وأقدر حب الجميع ودعمهم واحترامهم لخصوصيتي خلال هذا الوقت الصعب".

ولا توجد أى تفاصيل حول أسباب وفاة باتريشيا وأليسون، باتريشيا، التى كانت متزوجة سابقًا من ألفريد روي كاري، كانت مغنية أوبرا صوتية ومدربة صوت قبل أن يرحب الزوجان بأليسون وماريا وابنها مورجان، وانفصل الوالدان لاحقًا عندما كانت مغنية "هيرو" تبلغ من العمر 3 سنوات.

وكانت علاقة ماريا بوالدتها - التي ورثت منها مواهبها الصوتية - معقدة طوال حياتها.