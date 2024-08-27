شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتورة عايدة علام أستاذ الديكور بجامعة حلوان قسم المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الدكتورة عايدة علام، أستاذ الديكور بجامعة حلوان قسم المسرح، وحرم دكتور حسن عطية، وذلك فى منزلها بمنطقة الهرم.

وكان حذر الدكتور أشرف زكي رواد السوشيال ميديا وأصحاب المواهب من المشاركة في مسابقة شركة تركواز للكاستنج لاكتشاف المواهب التمثيلية والتي تقيم مسابقة الفائز فيها يحصل على ورشة تمثيل وفرصة لاكتشاف موهبته، واصفاً ما يحدث بأنه عبث.

واختتم حديثه بأن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب هذه الشركة، خاصة أنه سبق أن تم إيقاف التعامل معه وحضر إلى النقابة وتعهد بالالتزام، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى العبث بقانون النقابة.

وفى تصريحات سابقة قال الدكتور أشرف زكي إنه يتحدى أن يكون هناك حالة واحدة تخليت فيها النقابة عن أعضائها فيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدا أن الأسرة الفنية تحملت مبالغ ضخمة لرعاية تلك الحالات حتى ولو كانت منتسبة للأسرة الفنية وليس عضوا بالنقابة.