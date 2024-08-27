شكرا لقرائتكم خبر عن قصة اعتزال جينا أورتيجا منصة X بسبب صور معدلة بالـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة جينا أورتيجا أنها توقفت عن استخدام تويتر X بعد أن صادفت صورًا جنسية صريحة لها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى عندما كانت مراهقة، وفى حديثها لصحيفة نيويورك تايمز، قالت أورتيجا إنها طُلب منها إنشاء حساب على منصة التواصل الاجتماعى فى وقت مبكر من حياتها المهنية.

لكن بعد أن اكتشفت "الصور السخيفة" حذفت حسابها منذ عامين، وصرحت أورتيجا قائلة: "أنا أكره الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأشياء لا تصدق، أعتقد أنني رأيت موضوعا حيث كانوا يقولون إن الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف سرطان الثدي قبل أربع سنوات من تقدمه، وهذا جميل ودعونا نلتزم بذلك".

وتابعت أورتيجا قائلة: "هل أحببت أن أكون في الرابعة عشرة من عمري وأن أقوم بإنشاء حساب على تويتر لأنني كان من المفترض أن أفعل ذلك ورؤية محتوى مفبرك قذر لي عندما كنت طفلة؟، لا، إنه أمر مرعب وخطأ".

وأكدت أورتيجا أيضًا أن الرسائل غير المرغوب فيها و"المثيرة للاشمئزاز" ساهمت أيضًا في قرارها بالانسحاب من منصة X.