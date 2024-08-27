شكرا لقرائتكم خبر عن نادين الراسى تبكى فى ذكرى وفاة شقيقها جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان اللبنانى الشاب جورج الراسى، بعدما رحل عن عالمنا بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الحدودى بين لبنان وسوريا، خلال عودته من سوريا بعد إحيائه حفلا غنائيا هناك.

وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت خلاله في حالة شديدة من البكاء محتضنة صور شقيقها الراحل، وقالت: قلبي مات، وكلنا بنعرف أن الموت علينا حق.

وسبق وأن تحدثت نادين الراسي، عن تأثرها النفسي بسبب وفاة شقيقها جورج الراسي، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية: أنا إنسانة مدمرة، خسرت أخويا وطول الوقت مش مستوعبة، وبقالي 5 سنين قاعدة في غرفتي لوحدي وبيدخلولي الأكل وبيمشوا، وابني مايكل بيتعذب معايا، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي.