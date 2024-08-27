شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تعثر على أم وطفلة رضيعة فى الشارع بلا مأوى وتكشف عن رد فعلها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة جوري بكر عن عثورها على طفلة رضيعة في الشارع المجاور لمنزلها بصحبة والدتها، حيث نشرت على ستوري حسابها بموقع انستجرام صورة الطفلة وكتبت:"أمها لسه ولداها ومرمية عندي في الشارع، جوزها رماها، أنا نضفت الطفلة بس مش عارفة أعمل إيه وللأسف مش هقدر أخليهم".

وأكدت جوري بكر لـ"الخليج 365" أنها حاولت مساعدة الأم وطفلتها واتصلت بإحدى دور إيواء المطلقات والأمهات بلا مأوي لاصطحاب الأم وطفلتها الرضيعة، إلا أن الأم ترفض الأمر تماما، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحمل مسؤوليتهم خاصة وأن لديها العديد من الارتباطات سواء طفلها الرضيع تميم وكذلك انشغالها بأعمالها الفنية.



جوري بكر

وفى سياق آخر تواصل جورى بكر تصوير دورها فى مسلسل برغم القانون الذي يجمعها بالنجمة إيمان العاصى للمرة الثانية بعدما شاركا سوياً في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وجسدت جوري بكر خلال العمل شخصية وداد التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب طبيعتها الشريرة.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الاعلامية