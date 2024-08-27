ميرفت أمين والدة هاتَين الممثّلتَين في حكاية “جوما”

للمرّة الثّانية على التّوالي، تخُوض الممثّلة المصريّة، ميرفت أمين، تجربة مسلسلات الـ ١٥ حلقة، من خلال عمل جديد بعنوان حكاية “جوما” من مسلسل “طرف خيط” الذي يتألّف من ثلاث حكايات منفصلة.

في هذا السّياق، بدأت “أمين”، بعقد سلسلة اجتماعات مع فريق عمل المسلسل تمهيدًا لبدء تصويره، إذ ستلعب دور والدة الممثّلتَين ريم البارودي ومنّة فضالي في الحكاية.

تدور أحداث حكاية “جوما”، في إطار اجتماعيّ مشوّق، ويشارك في بطولتها كل من محمود عبد المغني، محمّد مهران، فراس سعيد وهي من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمّد النّقلي.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الجدير بالذّكر، أنّ ميرفت أمين، قدّمت خلال شهر رمضان ٢٠٢٤، تجربة ناجحة في مسلسل “مليحة”، الذي تألّف من ١٥ حلقة وشاركها بطولته دياب، سيرين خاس، ديانا رحمة، أمير المصريّ، أشرف زكي وغيرهم والعمل من إخراج عمرو عرفة.