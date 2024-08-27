شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلمات الدكتورة عايدة علام بالمهرجان القومى للمسرح قبل وفاتها بأيام والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الدكتورة عايدة علام، التي وافتها المنية منذ قليل، في آخر ندوات الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح والتى انقضت منذ أيام قليلة وكانت تحمل اسم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، خلال المائدة المستديرة التى كانت تحمل عنوان "المهرجان القومى للمسرح المسرحى بين الواقع والمأمول"، وكان لها مداخلة ثرية خلال الحوار القائم بالمائدة.

وقالت في آخر كلماتها: أنا من جيل الكتاب الكبار في المسرح المصري، وعلى المهرجان القومي للمسرح المصري أن يقدم لنا الكتاب الذين أسسوا جذوره وملامحه، وتذكير الجيل الحالي بكتاب المسرح، الذين أصبحوا في المتحف، وأتمني أن يتحقق فكرة أن يكون مهرجان المسرح المصري له ملامحه ومهرجان المسرح التجريبي له ملامحه المتميزة، وأتمنى أن يوضع حدود بالمهرجان القومي تكون واضحة.

وكان قد أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الدكتورة عايدة علام، أستاذ الديكور بجامعة حلوان قسم المسرح، وحرم دكتور حسن عطية، وذلك فى منزلها بمنطقة الهرم.