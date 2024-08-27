مصطفى شعبان يدخل عالم الدراما الصعيدية لأول مرة في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم مصطفى شعبان التحضيرات الفعلية لمسلسله الجديد حكيم باشا، الذي يدخل من خلاله عالم الدراما الصعيدية لأول مرة للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ويتعاون فيه مع المؤلف محمد الشواف في ثالث عمل يجمعهما على التوالي، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجى.مصطفى شعبان

وتعمل شركة سينرجى على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وذلك رغبة منهم في بدء التصوير بوقت مبكر والانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان 2025، حيث تم التعاقد بشكل رسمي مع الفنان رياض الخولي، الذى كان قد تعاون مع مصطفى شعبان في مسلسل بابا المجال خلال شهر رمضان قبل الماضي 2023.

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضي 2024، مسلسل المعلم وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وكان مصطفى شعبان قد تحدث عن مسلسل المعلم خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس”، الذي يذاع على قناة الحياة، إنه يركز بشكل كبير في اختيار أعماله، بداية من الكتابة والتفاصيل الدقيقة بالعمل، مشيرا إلى سبب نجاح المعلم هو أنه كان “وجبة حلوة”.

وأضاف أن الناس تشاهد مثلما تأكل في شهر رمضان، لا ترغب في تناول نوع واحد من الطعام، وكذلك في المسلسلات تريد تنوعا مستمرا فيما يتم تقديمه، ويجب أن يشاهدوا الحالة بشكل كامل لتكون بمثابة إضافة لهم.

وعن سبب اختيار سوق السمك في المسلسل، قال: “سوق السمك صورة جديدة على الدراما، ولا يوجد تشابه بينه وبين شادر السمك للفنان أحمد زكي، على الرغم من أنني لا أمانع من المشاركة في عمل يُعاد إنتاجه مرة أخرى”.

وتابع: “عندما شاركت في مسلسل العار، هاجمني البعض في البداية، إلا أنني تلقيت تهنئة من الفنان نور الشريف نفسه على نجاح المسلسل، ومسلسل المعلم، يمكن أن يتم عمله سينما، لأنه قصة إنسانية وبها دراما وأكشن وحزن وفرح، ومشاعر مختلطة”.