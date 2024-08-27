انسحاب هذه الممثلة من النسخة التركية لمسلسل “الهيبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنسحبت الممثلة اسراء بيلجيتش من لعب دور البطولة في مسلسل “الهيبة” بنسخته التركيّة الذي سيحمل عنوان “شتاء عائلة ألبورا القاسي”.

فعلى الرغم من المفاوضات التي كانت متقدّمة بين الطرفَين، إلا ان الاتفاق لم يصل الى خواتيم سعيدة بينهما حيث أن إسراء بيلجيتش كانت ستجسّد شخصيّة “عليا” التي سوف تترك كندا مسقط رأسها تنفيذاً لوصية زوجها المتوفي “بوران ألبورا” وتعود الى “ماردين” مع ابنتهما لدفنه هناك.

شركة الانتاج التي بدأت بالبحث عن ممثلة أخرى لتلعب الدور، كانت قد أكّدت رسميًا انضمام الممثل أوزان اكبابا ليلعب دور “جبل شيخ الجبل” (تيم حسن بنسخته العربية).

إليكم الممثلين الذين تمّ تأكيد مشاركتهم في المسلسل هم:

قونجا جلسون: شخصيّة “صداقت” سيدة قصر عائلة ألبورا، والدة جيهان وبوران وكايا وناره.

أوزان أكبابا: جيهان

أتاكان أوزكايا: كايا

مينا كيليتش: مينا، حبيبة جيهان

صحرا شاش: ناره، حامل وانفصلت عن زوجها أوزكان.

نظمي كرك: نديم، والد عائلة بايبارس.

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نذكر أن شركة “القمر” كانت قد سرّعت تجهيز النّسخة التّركيّة من المسلسل لعرضه في الموسم الدّراميّ الجديد وسيحكي عن صراع شرس على السّلطة بين أفراد عائلتَي “البورا” و”بايبارس”. على أن يتمّ التّصوير في “ماردين”. والمسلسل سيعرض عبر “قنال دي”.

كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب الممثلة اسراء بيلجيتش من النسخة التركية لمسلسل “الهيبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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