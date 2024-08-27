ميرنا وليد - بيروت - ارتدت الممثلة المصرية مي عمر بفستان من دار الأزياء الشهيرة Dolce & Gabbana بطبعات لزهور التيوليبن وذلك خلال إطلالتها في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الفنان أحمد سعد والممثل عمرو سعد.

وكانت قد ارتدت الفستان نفسه الممثلة عبير صبري في جلسة تصوير لها سابقاً.

ويصل سعر الفستان إلى 1817 استرليني، أي ما يعادل 115 ألف جنيه مصري.

عبير صبري كانت قد أطلت في فيلم "ليلة العيد" وكان أحدث أعمالها أما الممثلة مي عمر فبدأت تصوير مسلسلها لرمضان 2025 "إش إش" بقيادة زوجها المخرج محمد سامي.

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر وعبير صبري ترتديان الفستان نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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