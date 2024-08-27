وفاة خال الفنانة نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عن وفاة خالها، اليوم الثلاثاء، لم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت نهال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "انتقل إلى رحمة الله خالي المهندس خليل أبو علم، والد المحاسبة سهير أبو علم، والإعلامية هالة أبو علم، والمهندس محمد أبو علم.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة والفاتحة" .

يذكر أن، آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

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