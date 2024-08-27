بالصور- على شاطئ البحر.. ولاء الشريف تستمتع بعطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية بأحد المدن الساحلية.

ونشرت ولاء الصور، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "فستان جينز"، ونظارة شمس.

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت تعليقات كالآتي: "أجمل لولو في الدنيا، بحبك أوي، إيه الحلاوة دي، جمالك، شيك خالص".

يذكر أن، آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

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