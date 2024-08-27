تفاصيل استعداد مدحت صالح لحفله في مهرجان القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مدحت صالح، لتقديم حفله لمقام ضمن فعاليت الدورة 32 حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مساء اليوم الثلاثاء 27 أغسطس.

المطرب مدحت صالح، أجرى مساء أمس الإثنين، في دار الأوبرا، أخر بروفات الإستعداد للحفل، وذلك بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، و الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

الحفل، هو الأول الذي يقدمه المطرب مدحت صالح، عقب طرح ألبومه "بالمختصر المفيد"، وضم الألبوم 11 أغنية، منها السهرة حلوة، وفكك قضيها، وإيه تاني، و العصفوة، وأرض أرض، والجمال حتته، وعقبالي، كذا ميزة، و في الجمال شهادات.

الدورة 32 لمهرجان القلعة للموسيقى و لغناء، الذي تتولى تنظيمه دار الأوبرا برئاسة د.لمياء زايد، تنتهي فعالياته التي بدأت يوم 15 أغسطس، بالحفل المقام مساء غدا الأربعاء الموافق 28 أغسطس، ويقوم بإحيائه الموسيقار عمر خيرت، و أوركسترا مركز تنمية المواهب .