بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، أثناء قضاء إجازتها الصيفية في مدينة موناكو بدولة فرنسا.

ونشرت طافش، مجموعة صورا أثناء رحلتها في موناكو، بجوار سيارة لامبورجيني، وذلك عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "خذني إلى موناكو".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله يسعدك ويفرحك"، "جمالك نسرينا"، "ربنا يحفظك زي القمر يا حبيبتي"، "متألقة يا أحلى وأجمل فنانة"، "ما شاء الله على الجمال والأناقة".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

اقرأ أيضا..

بالصور- على شاطئ البحر.. ولاء الشريف تستمتع بعطلتها الصيفية