نجوى فؤاد في تصريحات مثيرة الجدل: "وفرولي أعيش وأفتح بيت كويس وأنا هلتزم بالحجاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الجدل، بسبب تصريحاتها خلال لقائها ببرنامج "حلقة نارية"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس.

وضمن برومو الحلقة ظهرت نجوى فؤاد ترتدي الحجاب، ليسألها الفارس: "كم يكفيكي في الشهر ادفعهولك وتلتزمي بالحجاب؟"

وردت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد:"وفرولي أعيش وأفتح بيت كويس وأنا هلتزم بالحجاب".

نجوى فؤاد من أشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي، شاركت أيضا كممثلة في عدد كبير من الأفلام، وقامت بإنتاج عدد منها.

من أشهر أفلامها: المعلمة، حد السيف، حافية على جسر الذهب، وداعا يا حب، فرقة المرح، إسماعيل ياسين في الطيران، الليلة الموعودة، ألف بوسة وبوسة.

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