على طريقة نوال الزغبي.. أسماء جلال تشعل مسرح "الليلة دوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعلت الفنانة أسماء جلال مسرح برنامج "الليلة دوب" تقديم الفنان حسن الرداد ويعرض على قناة "MBC 1".

وحلت أسماء جلال ضيفة مع الفنان أحمد فهمي وتشاركا العديد من الفقرات الكوميدية، وخلال إحدى فقرات الحلقة بعنوان "عيش الدور" طلب من أسماء أن تقوم بتقليد أغنية "اللي اتمنيته" للفنانة نوال الزغبي وأتقنت تقليدها للأغنية بشكل كبير وسط صفقات الجمهور.

الليلة دوب هو برنامج مسابقات ترفيهي، حيث يستقبل الفنان حسن الرداد في كل حلقة مجموعة من نجوم الوطن العربي للتنافس فيما بينهم في العديد من التحديات الموسيقية والفنية في إطار من المرح والمنافسة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أسماء جلال بفيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن أسماء جلال تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها تعاقدها مؤخرًا على بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" بعنوان "المحاضرة الأخيرة"، وفيلم "شمس الزناتي" التي تعيد من خلاله التعاون مع الفنان محمد عادل إمام.

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