شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسمح مارفل لأبطالها الخارقين الرد على سخرية Deadpool فى أفلامها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمد فيلم الحركة والأكشن Deadpool & Wolverine للنجمين ريان رينولدز وهيو جاكمان، السخرية من بعض شركات الإنتاج الأخرى والأبطال الخارقين لعالم مارفل، وبرع رينولدز صاحب شخصية Deadpool فى تلك النقطة بشكل كبير وما ساعده أكثر هو بعض الجرافيك الذى ظهر فى بعض المشاهد للسخرية من هبوط أسهم بعض من تلك الشركات على خلفية تراجع مؤشرات الإيرادات خلال السنوات الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا.

وطوال مدة الفيلم التي تخطت الساعتين، استخدم رينولدز الكثير من الإفيهات للسخرية من عالم مارفل وديزني وتردي أوضاع شركات أخرى بالإضافة إلى السخرية من عالم الافينجرز الذين رفضوا انضمامه لهم، ولم ينسي Deadpool في سخريته طوال الفيلم الاختفاء الكبير لعالم "إكس مان" الذي استمر لسنوات طويلة متصدر للعناوين والشاشات.

كل تلك السخرية فتحت الكثير من النقاشات حول إمكانية رد شركات الإنتاج على فيلم Deadpool & Wolverine، وإضافة بعض السخرية في أعمالهم القادمة من عالم "ديدبول" حيث تعمل شركة مارفل حالياً على إنتاج بعض من أفلامها ويعد أهمها Captain America: Brave New World المقرر عرضه فبراير المقبل بدور السينما، حيث كان لـ كابتن أمريكا النصيب الأكبر من السخرية في فيلم ديدبول الأخير، بالإضافة إلى فيلم Avengers: Doomsday المقرر عرضه في 2026.

وعلى سياق متصل ما زال فيلم الحركة والأبطال الخارقين Deadpool & Wolverine، يسيطر على المركز الأول لشباك التذاكر العالمية في الأسبوع الخامس من عرضه، بالرغم من وجود الكثير من المنافسين الذي شاركوا في السباق خلال الأسابيع الماضية، ليضيف 17.8 مليون دولار إضافية في خامس أسبوع لإيراداته التاريخية التي وصلت لأكثر من 1.15 مليار دولار عالميًا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Deadpool & Wolverine للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان، ينجح بسهولة في التغلب على كل المنافسين الذين يشاركون في سباق شباك التذاكر ومنهم فيلم Blink Twice الذي حقق 7.1 مليون دولار في افتتاحيته، وفيلم The Crow الذي أضاف 4.5 مليون دولار في أسبوع الثالث.