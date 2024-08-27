جميلة البدّاوي في أوّل ديو غنائي هنديّ – مغربيّ.

تحت شعار الموسيقى تستطيع تغيير العالم، أطلقت شركة t series أحداث أعمال مطربها الهنديّ yo yo honey singh وذلك عبر قناة الشّركة على يوتيوب .

الأغنيه بعنوان majnoonh وهي مزيج من الموسيقى الهنديّة والمغربيّة، إذ تشاركه ولأوّل مرّة مطربة عربيّة مغربيّة الغناء وهي المطربة جميلة البدّاوي التي،شاركت في الكلمات والألحان أيضًا.

وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تقدّم فيها جميلة ديو مع المطرب yo yo ولكن سبق لها أن شاركت في تقديم الأغاني الدّعائيّة لأفلام النّجم الهنديّ شاروخان بمشاركة الفنّان المغربيّ الأصل عبد الفتّاح جريني وهم ( ظالمه ، jhoome jo pathaan )

اغنية “مجنون” كلمات : جميله البداوي ،محمد المغربي ، Leo Grewal الحان : Yo yo honey Singh ،جميلة البداوي، Leo Grewal وتوزيع موسيقيYo yo honey Singh.. وقد تمّ طرح العمل عبر المنصات العربيه والهندية ، ومن المقرر تصوير الكليب في الهند بمشاركة احد الفرق الراقصة