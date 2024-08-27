عائلة أوزجان دينيز وزوجته الإيرانية يتبادلون الفضائح العلنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت الخلافات الشخصية في عائلة النجم التركي أوزجان دينيز، مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد أخذ وردّ بين المغني والممثل وزوجته من جهة، وشقيقه من جهة أخرى.

ونفى شقيق إركان دينيز شقيق أوزجان، حديث الأخير عن الأذى المادي والنفسي الذي سببته له أسرته، وأن العائلة الحقيقية بالنسبة إليه هي زوجته مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادغار، وابنه من زيجة سابقة.

وقال إركان في منشور على حساباته في “السوشيال ميديا”، قبل أن يحذفه: “من حقي الردّ على الجمهور، وبما أن جملة أخي أوزجان دينيز (لم يعد لديّ أي علاقات مع عائلتي، فهم يؤذونني مالياً وعاطفياً)، هي اتهام ضدّ العائلة بأكملها، شعرت بالحاجة إلى شرح الجزء المتعلق بي”.

وأضاف: “أود أن أشير إلى أن أخي لم يضع لبنة واحدة من الأساس في منزلنا وشركتنا التي بنيناها أنا وزوجتي بكل قوة منذ سنوات”.

وأكّد أن أسرة دينيز رفضت ارتباطه بدادغار، موضحاً: “هذه الفتاة أتت إلى تركيا من إيران لتصبح شهيرة، وتصل إليه قبل انتهاء زواجها الأول، ولن أخوض في التفاصيل حتى لا أؤذيها، واصفاً إياها بالذكية جداً، والقادرة على استخدام جميع أنواع الحيل”.

وأشار إلى أن علاقة العائلة بأوزجان دينيز تدهورت بسبب دادغار: “طرد أمه وأخته من المنزل في منتصف فصل الشتاء،لأنهما رفضتا ارتباطه بها”.

وختم منشوره بقوله: “أعتقد أن كل رجل، من الممكن ان يرى عائلته عدواً له تحت تأثير هذه المرأة، لذا عليه الحصول على المساعدة”.

وردّت سمر دادغار على منشور إركان دينيز المحذوف، بنشرها فيديو رومانسياً في حسابها على “إنستغرام”، رصد غناءه واحتضانه وتقبيله لها.

وقالت معلّقة: “لقد أمضينا ليلة جميلة مع عدد قليل جداً من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يعرفوننا بصدق”.

وأضافت: “كل ما قيل هو كذب وخطأ، أنا سعيدة، نحن سعداء، نحن نمسك أيدينا ونبتسم، أحبك (أوزجان دينيز).

وختمت: “لا أستطيع أن أتعامل مع شرّكم وافترائكم، افتراءاتكم من البداية إلى النهاية، الجميع يأكلون خبز قلبهم”.