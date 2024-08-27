مجوهرات إلفيس بريسلي في مزاد لتحف المشاهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعرض مزاد يقام خلال أيام مقتنيات نادرة لبعض مشاهير الموسيقى والسينما منها خاتمان ذهبيان كان يملكهما إلفيس بريسلي ورسالة كتبها برايان ويلسون عضو فرقة “بيتش بويز”، “فتية الشاطئ”.

ويتضمن مزاد “تحف هوليوود والموسيقى” الذي تقيمه دار “كروز جي.دبليو.إس” للمزادات قرابة 400 مجموعة منها قطع للمغني برنس والمغنية آليا وإلى أبيغيل فولغر وريثة إحدى شركات القهوة التي قُتلت خلال جرائم عائلة مانسن.

وقالت بريجيت كروز منظمة المزاد: “يوجد بهذا المزاد بالتحديد بعض القطع القوية للغاية”.

ويعرض المزاد مقتنيات لبريسلي منها مكبر صوت كان في مقر إقامته في لاس فيغاس وزجاجة أقراص دواء مكتوب عليها آذار (مارس) 1977 وخاتمان فريدان من الذهب يُقدر ثمنهما بما يتراوح بين 35 و60 ألف دولار.

وذكرت كروز أن المجوهرات التي كان يقتنيها بريسلي المتوفى في آب (أغسطس) 1977 “لا تزال تثبت أنها واحدة من أقوى فئات الأصول على وجه الكوكب”.

ومن بين المعروضات البارزة الأخرى رسالة كتبها ويلسون بخط اليد إلى مايك لاف زميله في فرقة “ذا بيتش بويز” وقريبه في الوقت نفسه، وتوقعت كروز أن تُباع الرسالة مقابل 10 آلاف دولار على الأقل.

وسيجري بث المزاد مباشرة عبر الإنترنت يوم السبت 31 آب.