صور جديدة للأميرة كيت خلال رحلة علاجها من السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صوراً جديدة توثّق الظهور العلني الثالث للأميرة كيت ميدلتون منذ إعلان إصابتها بالسرطان، حيث تواجدت مع زوجها الأمير وليام، والملك تشارلز، والملكة كاميلا لحضور قدّاس أُقيم في كنيسة “كراثي” باسكتلندا.

وجلست أميرة وايلز في مقعد الركّاب، إلى جانب الأمير وليام الذي كان يقود السيارة بنفسه، بينما جلس ابنهما الأمير جورج في المقعد الخلفي للسيارة.

وبدت كيت بصحة جيدة، واختارت ملابس ناعمة مع قبّعة من نفس نقشة الفستان، وتزيّنت ببعض المجوهرات الفخمة، وكانت تضحك وتتفاعل مع ولي العهد البريطاني خلال الرحلة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تواجد مع الثنائي أيضاً الملك تشارلز والملكة كاميلا اللذان كانا يستقلّان سيارة ثانية خلال طريقهما إلى الكنيسة.

واستقبل حرس الشرف المَلكي المكوّن من عازفي مزمار من شركة “بالاكلافا” الاسكتلندية الملك عند وصوله إلى الكنيسة التي تعتبر مكاناً تقليدياً للعبادة للعائلة المالكة أثناء إقامتهم في بالمورال.

وعبّر محبو أميرة ويلز عن سعادتهم برؤيتها مرة أخرى بعد غياب بسبب العلاج والمرض، مشيدين بعودتها إلى الواجبات الملكية التي توقفت عن القيام بها الفترة السابقة، وآملين معرفة حالتها الصحية الآن، لا سيما أنها أعلنت في بيان سابق عن تقدّمها في العلاج، لكنها لم تتخطَّ بعد مرحلة الخطر.