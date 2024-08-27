“لقد تحطم قلبي”.. ماريا كاري تفقد والدتها وشقيقتها في يوم واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة ماريا كاري عن حزنها الشديد لوفاة والدتها وشقيقتها دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

وأعلنت مغنية البوب الشهيرة في بيان، أن والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون توفيتا في اليوم نفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت: “لقد تحطم قلبي لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. للأسف، في تحول مأساوي للأحداث، فقدت أختي حياتها في اليوم نفسه”.

ولفتت إلى أنها شعرت بالامتنان لقضاء بعض الوقت مع والدتها في الأسبوع الذي سبق وفاتها، وطلبت احترام خصوصية الموقف.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.

يذكر أن والدة كاري باتريشيا (87 عاماً)، كانت مغنية أوبرا سابقة ومدربة صوت من أصل آيرلندي – أميركي.