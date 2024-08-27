نجوى فؤاد: أوافق على ارتداء الحجاب لو توفر لي مرتب شهري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة نجوى فؤاد تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها عن إمكانية ارتدائها الحجاب، إذا توفر لديها مرتب شهري يكفيها.

وقالت نجوى فؤاد خلال تصريحات تليفزيونية: “أوافق ألبس الحجاب، لو اتوفرلي مرتب شهري أعرف أفتح منه بيت كويس”.

وكانت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة كرمت الفنانة نجوى فؤاد مؤخرا، والانتقال إليها إلى منزلها لتكريمها، وعبرت عن سعادتها الشديد بذلك، وذلك تقديرا لدورها الكبير في دعم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال فترة تنظيم الجمعية للمهرجان 1976-1984 خلال رئاسة الكاتب والأثري الكبير كمال الملاخ للجمعية والمهرجان.

وأكد أباظة أن كلمات الشكر ودرع التكريم مجرد تعبير بسيط عن موقف الفنانة الكبيرة من دعم أنشطة الجمعية في مرحلة التأسيس والسعي لإقامة أول مهرجان سينمائي دولي في القاهرة.

وعادت نجوى فؤاد إلى الساحة الفنية العام الماضي بمشاركتها في مسلسل “تلت التلاتة” الذي تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان 2023، العمل بطولة غادة عبد الرازق، مي سليم، صلاح عبد الله، محمد القس، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدي، مصطفى درويش، كريم سرور، تامر فرج، جيهان خيري، وتأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

وفي السينما شاركت نجوى فؤاد في آخر أعمالها قبل 5 سنوات خلال فيلم “قهوة بورصة مصر” بطولة محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، هاجر الشرنوبي وإخراج أحمد نور.