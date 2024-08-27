“مش فاضي”.. محمد رمضان في مرمى الإنتقادات مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان المصري محمد رمضان لحملة انتقادات واسعة بعد طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مش فاضي”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بسبب كلمات الأغنية، التي أثارت جدلاً كبيراً، والتي رأى الجمهور أنها تتناقض مع أفعاله، خاصة بعد ظهوره في حملة إعلانات لشركة مياه غازية من الشركات المقاطِعة بسبب دعمها للكيان الصهيوني في أحداث غزة الأخيرة.

ووجّه الجمهور العديد من التعليقات السلبية لأغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل عنوان “مش فاضي”، مطالبين الجميع بإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد رمضان للهجوم بسبب تجاهله لأزمة غزة، حيث وجّه إليه الجمهور انتقادات لاذعة في بداية الأزمة بسبب عدم دعمه للقضية الفلسطينية، وخرج وقتها بمقطع مصوّر طالب فيه الجيوش العربية بالخروج للدفاع عن الفلسطينيين، واستخدام الأسلحة التي أكلها الصدأ في المخازن.

من ناحية أخرى، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول رمضان وحفله في “مهرجان صيف بنغازي”، حيث رفض عدد من الجمهور الليبي وجوده في ليبيا، زاعمين أن أغانيه هابطة بالقول: “لا أحد ينكر أننا كنا من الداعمين لفعاليات المهرجان، ولكن أن يقرر المنظّمون بعد أن فرضوا لوناً غنائياً يميلون إليه، دعوة محمد رمضان الذي لا يمكن قبوله كفنان ولا كممثل، فإنّنا نرفض هذا السقوط، مع الأسف لم يكونوا موفّقين في هذا الاختيار، بنغازي ذوقها رفيع”.

وجاء في تعليق آخر: “في إطار تقييم تجربة فنية، شهد ختام المهرجان سقوطاً فنياً نظراً للتلوث السمعي الذي تسبّبه أغاني “نمبر وان”، مما سيؤثر سلباً في جودة الحدث ويُزعج الجمهور المُتلقي، لذلك يجب التأكيد على أهمية اختيار الفنانين بعناية لضمان تقديم محتوى يلبّي توقعات الجمهور ويحترم ذوقهم”.