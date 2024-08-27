إلهام شاهين تثير الجدل: “العمل أولاً ثم الصلاة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة المصرية إلهام شاهين الجدل بتصريحات عن الصلاة وإقامتها في وقت العمل، حيث علّقت على فيديو عمره 20 عاماً تحفّظت فيه عن الأمر ذاته.

فقد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لها، تتحدث فيه عن تأثير السلفيين على المجتمع المصري، حيث أشارت إلى أن “المجتمع أصبح متسلفاً بشكل ملحوظ، وتأثر العديد من الفنانين بهذه الأفكار”.

وأضافت النجمة المصرية: “عملت مع مخرج كان طبيعياً، وفجأة بدأ يتدين بشكل غير معتاد، حيث كان يترك التصوير عند الآذان ويأخذ معه جميع العاملين. لم نعتد على هذا من قبل، وعندما تنتهي من التصوير، يمكنك الصلاة في غرفتك، لكن لا ينبغي أن توقف العمل بحجة موعد الصلاة”.

وفي تعليقها على الفيديو الذي يعود إلى 20 عاماً، أكّدت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها لم تغيّر رأيها، قائلة: “أرى أن الأولوية للعمل ثم الصلاة، أنهِ عملك ثم صلِّ، لكن لا تعطّل العمل من أجل الصلاة”.

كما أضافت: “عندما كنت أصور هذا المسلسل، لم أعلّق على تصرّف المخرج، ولم أواجهه بمشكلة، فالصلاة مكانها غرفتك أو المسجد”.

من ناحية أخرى، تبدأ الممثلة المصرية تصوير فيلها الجديد “الحب كله”، إخراج خالد الحجر، وذلك في الشهر المقبل… الفيلم يضمّ مجموعة من الممثلين مثل مصطفى أبو سريع ورنا رئيس، تأليف سيد فؤاد الجناري.

وكانت شاهين قد أعربت عن سعادتها الكبيرة بحضورها حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، والذى أقيم الجمعة الماضي، ضمن حفلات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها على موقع “فايسبوك”: “حضرت أجمل حفله بالعلمين للنجمة العربية المطربة الرائعة والصديقة الغالية ماجدة الرومي”.

وتابعت: “ماجدة هي الفن الراقي والسمو والشياكة والاحترام. تحترم جمهورها وتحترم فنها، وتحب مصر من كل قلبها، شكراً لمحبتك وفنك الجميل يا أجمل جميلات الفن في الوطن العربي بنحبك”.