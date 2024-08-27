شيرين عبد الوهاب تواجه حذف أغنياتها بمساعدة الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة شيرين عبد الوهاب خطة جديدة لمواجهة شركة “روتانا” ومنع حذف أغانيها من “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبنت شيرين خطّتها الجديدة على مساعدة الجمهور لها، حيث طلبت منهم وعبر حسابها الجديد في”إنستغرام” إعادة نشر الأغاني التي تنشرها ضمن ألبومها الجديد قبل حذفها، كي يصبح حذفها من كل الحسابات صعباً.

وقالت شيرين عبد الوهاب في طلبها: “لكل جمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي، اعملوا شير وريتويت لأغاني ألبومي الجديد، خلّينا نحتفل مع بعض وننبسط… منتظرة فيديوهاتكم الجميلة عشان هنحتفل… ابدعوا بقى”.

من ناحية أخرى، دافع المستشار القانوني ياسر قنطوش عن شيرين عبد الوهاب في قضيتها ضد شركة “روتانا”، رغم تنحّيه عن متابعة قضاياها. إذ قال: “شيرين في أسبوعين نزّلت أربع أغاني… ومحدّش يجي عند شيرين ويقول إحنا شهرناها ولمعناها ونورناها، هي نجمة كبيرة وإضافة لأي مكان، وفي 2019 كانت نجمة مصر الأولى، شيرين على حق وأدت “روتانا” أكتر ما خدت منهم، ودفعت ليهم 8 ملايين شرط جزائي وهتاخد حكم”.