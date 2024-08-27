رفع الإيقاف عن حسن شاكوش بعد التحقيق معه واعتذاره للشعب التونسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل رفع الإيقاف عن الفنان حسن شاكوش الذى حضر إلى مقر النقابة اليوم للتحقيق معه على خلفية حديثه غير المنضبط عن الشعب التونسى، حيث باشر التحقيق الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التحقيق بالنقابة، وحضور الاستاذ منصور رئيس لجنة العمل والمستشار أحمد مكين الشئون القانونية.

وأصدرت النقابة قراراً بحفظ التحقيق بعد مثول حسن شاكوش لقرارات مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، وقيام شاكوش بعمل مقطع فيديو اعتذار للشعب التونسي الشقيق.

وبدوره أكد الفنان مصطفى كامل، الذي شارك لجنة التحقيقات، عبر تقنية الفيديو، لتعذر حضوره إلى مقر النقابة بسبب تواجده في مدينة العلمين الجديدة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية، أن النقابة لا تقبل أى تجاوزات خاصه في حق أي شعب عربي شقيق.