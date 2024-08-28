"بفستان قصير".. إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في الساحل والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها جلسة تصوير جديدة في مراسي الساحل الشمالي، من أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت "هيفاء" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانا قصيرا باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "روحي القمر"، "أحلى هيفاء"، "الأجمل الأحلى الأكثر إثارة"، "كنت محظوظة جدا اني شفت جمالك في الواقع"، "المال والجمال والرقة والدلال".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

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