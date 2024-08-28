أنجلينا جولي تصل إيطاليا للمشاركة في مهرجان فينيسيا لحضور العرض العالمي لفيلمها "Maria"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت الممثلة العالمية أنجلينا جولي إلى الأراضي الإيطالية من أجل حضور العرض العالمي الأول لفيلم السيرة الذاتية خاصتها "Mary" المقرر عرضه الخميس المقبل ضمن فعاليات الدورة الـ 81 لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وظهرت أنجلينا وهي ترتدي فستان أنيق، وحرصت على تحية المتواجدين خارج المطار فور وصولها.

تدور أحداث فيلم "Maria" حول السيرة الذاتية للمغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ويسرد الفيلم فترة طفولة المغنية اليونانية مرورًا بالعديد من المراحل الحياتية وإحيائها العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان إلى عودتها ووفاتها في فرنسا وسيعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي ومرشح لجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم في الفعاليات.

وكشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي عن تكريم المخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كلود ليلوش بجائزة كارتييه "المجد لصناع الأفلام"، وسيتم إقامة حفل التكريم يوم 2 سبتمبر المقبل قبل عرض فيلمه الجديد "Finalement" خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي موسيقي حول محامي يعاني من حالة ما تمنعه من الكذب يقوم بأخذ جولة في فرنسا، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من النجوم الفرنسيين هم كاد ميراد، ساندرين بونير، إيلسا ستيانر، فرانسواز فابيان، ومن المقرر عرضه تجاريًا يوم 13 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

بالصور- على شاطئ البحر.. ولاء الشريف تستمتع بعطلتها الصيفية