36 صورة من حفل مدحت صالح في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 هذا العام.

وفور صعوده على المسرح حرص على تحية جمهوره ومحبيه من المتواجدين وقال: "بحبكم أوي والله، شكرًا قد الدنيا لحضوركم النهاردة، بتوحشوني من السنة للسنة، وشكرًا لدار الأوبرا المصرية اللي بتخلينا نتقابل مع بعض"

كما وجه الفنان الكبير الشكر والتحية للشركة المتحدة: "وشكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي مصرة تطلعنا بشكل حلو".

الحفل، هو الأول الذي يقدمه المطرب مدحت صالح، عقب طرح ألبومه "بالمختصر المفيد"، وضم الألبوم 11 أغنية، منها السهرة حلوة، وفكك قضيها، وإيه تاني، و العصفوة، وأرض أرض، والجمال حتته، وعقبالي، كذا ميزة، و في الجمال شهادات.

الدورة 32 لمهرجان القلعة للموسيقى و لغناء، الذي تتولى تنظيمه دار الأوبرا برئاسة د.لمياء زايد، تنتهي فعالياته التي بدأت يوم 15 أغسطس، بالحفل المقام مساء غدا الأربعاء الموافق 28 أغسطس، ويقوم بإحيائه الموسيقار عمر خيرت، و أوركسترا مركز تنمية المواهب.

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