نبيل الحلفاوي يعلق على انتقال حارس الأهلي محمود الزنفلي إلى غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تعاقد نادي غزل المحلة مع حارس الأهلي السابق محمود الزنفلي.



وكتب "الحلفاوي"، تعليقًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بالتوفيق والتألق إن شاء الله يا محترم".

وكان نادي غزل المحلة أعلن تعاقده مع الحارس محمود الزنفلي قادما من نادي الداخلية، بعد انتهاء فترة إعارته مع الأهلي.

الجدير بالذكر أن الزنفلي انضم إلى الأهلي في موسم 2023/24 قادما من الداخلية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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