حاتم صلاح يحتفل بتصدر "على باب العمارة" قائمة الأكثر مشاهدة بعد عام من عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - ب- مروان الطيب:

احتفل الفنان حاتم صلاح بتصدر مسلسله "على باب العمارة" قائمة الأكثر مشاهدة في مصر بعد قرابة عام من عرضه على منصة "واتش ات".

ونشر حاتم صورة من قائمة الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر وتصدرها مسلسل "على باب العمارة" وأعرب حاتم عن سعادته وقال: "بعد حوالي سنة من عرضه على واتش ات بالتزامن مع عرضه في التلفزيون على قنوات سي بي سي، شكرًا لكل واحد شارك في التجربة دي وشكرًا جمهور المسلسل الكبير على كل كلمة حلوة.

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار كوميدي حول الثري الصعيدي عوض أبو حامد، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا لإحدى العمارات السكنية، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل، وشاركه البطولة كلا من آية سماحة، محمد رضوان، ريهام الشنواني، محمد محمود، عزة لبيب، تأليف مصطفى حمدي، إخراج خيري سالم.

كما شارك حاتم صلاح بالموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

يذكر أن آخر مشاركات حاتم صلاح كانت بفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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