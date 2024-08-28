ريم مصطفى برفقة كلبها وهنا الزاهد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا شوقي

نشرت الفنانة داليا شوقي، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بأحد الشواطئ.

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة كلبها.

لقاء سويدان

هنأت الفنانة لقاء سويدان، الفنانة هيدي كرم بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى البنات القمر، سنة حلوة شبة قلبك الجميل".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها وبدون مكياج.

عبير صبري

خضعت الفنانة عبير صبري لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان تايجر أنيق.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

حمزة نمرة

شارك المطرب حمزة نمرة، جمهوره، ومتابعيه، أحدث ظهور له، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ولاء الشريف

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية بأحد المدن الساحلية.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا، بإطلالة أنيقة، وشاركت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أصالة

ظهرت الفنانة الشابة أصالة، بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.