فن ومشاهير

"انتى واخده مكانى فى الشغل".. متصلة تهاجم مروة عبد المنعم على الهواء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:
هاجمت إحدى المتصلات، الفنانة مروة عبدالمنعم، مقدمة برنامج تفاحة مصرية، الذى يذاع على قناة الشمس، قائلة: "أنا عندى مشكلة فى الناس اللي بتشتغل فى مهنة ليس لها علاقة بها، زي حضرتك مثلا بتشتغلى ممثلة وحضرتك دلوقتى مذيعة مش فهما ليه خليكى فى مهنتك أحسن".

وتابعت قائلة: أنت تقولين كلاما وعلى أرض الواقع لا تطبقيه، مضيفة: "حضرتك قدمت حلقة أمس عنوانها أين اختفت الأنوثى، بينما كنت ترتدين جينز وكوتشى وهذا مظهر لا يليق بالإعلاميات".

وأكملت: "الإعلاميات في الماضي كن يرتدين "تايير" مع عمل ميكب للوجه، ولم نر هذا المظهر من قبل".

وأكملت: "أنا خريجة إعلام وعمرى ٢٨ سنة وحتى الآن لا أعمل وحضرتك واخده مكاني".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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