صور| مدحت صالح وسعد العود يشعلان أجواء مهرجان القلعة وسط تفاعل الجمهور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أحيا الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 هذا العام.

كما شارك في حفل مهرجان القلعة الفنان سعد العود وفرقته الموسيقية، وسط حضور جماهيري كبير وقدم مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية منها أغاني من ألحان سيد دريش، وبليغ حمدي، وسيد مكاوي، وأغنية "الصحبجية"، "يا دنيا يا غرامي"، "مشغول عليك مشغول"، وغيرها من الأغاني.

وفور صعود مدحت صالح على المسرح حرص على تحية جمهوره ومحبيه من المتواجدين وقال: "بحبكم أوي والله، شكرًا قد الدنيا لحضوركم النهاردة، بتوحشوني من السنة للسنة، وشكرًا لدار الأوبرا المصرية اللي بتخلينا نتقابل مع بعض"

الحفل، هو الأول الذي يقدمه المطرب مدحت صالح، عقب طرح ألبومه "بالمختصر المفيد"، وضم الألبوم 11 أغنية، منها السهرة حلوة، وفكك قضيها، وإيه تاني، و العصفوة، وأرض أرض، والجمال حتته، وعقبالي، كذا ميزة، و في الجمال شهادات.

الدورة 32 لمهرجان القلعة للموسيقى و لغناء، الذي تتولى تنظيمه دار الأوبرا برئاسة د.لمياء زايد، تنتهي فعالياته التي بدأت يوم 15 أغسطس، بالحفل المقام مساء غدا الأربعاء الموافق 28 أغسطس، ويقوم بإحيائه الموسيقار عمر خيرت، و أوركسترا مركز تنمية المواهب.

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 هذا العام، اليوم الأربعاء، بحفل غنائي لفرقة الأولى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وتضم الفقرة الثانية الفنان عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة وذلك بقيادة ناير ناجي.

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