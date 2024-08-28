شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يقدم لأول مرة أغانى من ألبومه الجديد بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم مدحت صالح خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء أغانى من ألبومه الجديد لأول مرة على مسرح محكى القلعة، ومنها "كذا ميزة"، و"في الجمال شهادات" و"أرض".

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء موهبة تدعى مايا وغنت "هوا يا هوا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقال مدحت: "مايا موهبة أتوقع لها مستقبل كبير".

ووجه النجم مدحت صالح الشكر والتحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقال للجمهور: "بتوحشونى من السنة للسنة، وشكرا على حضوركم".

وافتتح النجم مدحت صالح حفله الغنائي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية "زى ما هى حبها"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما ضمت فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



الفنان مدحت صالح



جانب من الحفل مدحت صالح



جانب من الحفل



جانب من حفل مدحت صالح فى مهرجان محكى القلعة



حفل الفنان مدحت صالح فى مهرجان محكى القلعة



حفل مدحت صالح كامل العدد



مدت صالح يتألق خلال حفل محكى القلعة



مدحت صالح يطرب جمهور مهرجان القلعة



مدحت صالح يطرب جمهور مهرجان محكى القلعة



مدحت صالح يقدم موهبة غنائية



مهرجان محكى القلعة حفل مدحت صالح



مهرجان محكى القلعة حفل مدحت صالح