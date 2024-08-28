حسام داغر يعلن انضمامه لفيلم "الحب كله" بطولة إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان حسام داغر انضمامه لفريق عمل فيلم "الحب كله"، بطولة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين

ونشر داغر صورة تجمعه بـ المخرج خالد الحجر، وذلك على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "قريباً، فيلمي الجديد مع المخرج الكبير خالد الحجر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام داغر الفنية، فيلم "الخميس اللي جاي"، بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

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